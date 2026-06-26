UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.25%Alcon70%1YCHF08.07.2026157656408 
11.75%Comet Holding65%1YCHF08.07.2026157656422 
6.00%Air Liquide70%2YEUR08.07.2026157656410 
22.00%SpaceX50%1YUSD08.07.2026157856036 
6.00%Holcim
Nestlé
Swissquote		50%2YCHF08.07.2026157656411 
9.00%Alcon
Julius Baer
Sika		60%18MCHF08.07.2026157656413 
6.25%Geberit
Givaudan
Swiss Re		60%2YCHF08.07.2026157656415 
12.75%Alstom
Siemens		60%18MEUR08.07.2026157656418 
11.25%Amazon.com
Nvidia		50%1YUSD08.07.2026157656420 
4.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Autocallable		08.07.2026157656427 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Autocallable		08.07.2026157657172 
8.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Autocallable		08.07.2026157656430 
8.50%Bachem
Novartis
Swisscom		55%18MCHF
Autocallable		08.07.2026157656477 
10.00%Givaudan
Kühne + Nagel
Logitech
Richemont		50%18MCHF
Autocallable		08.07.2026157656487 
13.00%Barry Callebaut
Emmi
Nestlé		65%1YCHF
Autocallable		08.07.2026157656483 
8.25%Airbus
Rolls-Royce		55%18MCHF
Autocallable		08.07.2026157656481 
15.75%Amazon.com
IBM
Meta Platforms		50%18MUSD
Autocallable		08.07.2026157656485 
8.50%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Callable		08.07.2026157656492 
11.75%Adecco
Lonza
Richemont		50%18MCHF
Callable		08.07.2026157656495 
11.25%Novartis
Sandoz Group AG
Straumann		60%18MCHF
Callable		08.07.2026157656497 
11.25%Nestlé
Novartis
Roche
VAT		50%18MCHF
Callable		08.07.2026157656499 
10.50%Galderma
Lonza
Sandoz Group AG		60%18MCHF
Callable		08.07.2026157656503 
9.50%Holcim
Roche
Swisscom		65%18MCHF
Callable		08.07.2026157656507 
9.25%Givaudan
Holcim
Sika		60%18MCHF
Callable		08.07.2026157656509 
12.00%Amrize
Avolta
Barry Callebaut		55%18MCHF
Callable		08.07.2026157656505 
15.00%ABB
Nordex
Siemens Energy		50%1YCHF
Callable		08.07.2026157656511 
16.25%Nvidia
Tesla		50%1YUSD
Callable		08.07.2026157856054 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.