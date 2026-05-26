UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
11.00%Rheinmetall60%18MEUR27.05.2026156148489 
14.75%Freeport-McMoRan60%1YUSD27.05.2026156148497 
9.00%Adecco
Holcim
Logitech		50%18MCHF27.05.2026156148490 
6.25%Geberit
Holcim
Sika		55%2YCHF27.05.2026156148491 
8.50%Logitech
SAP		60%18MCHF27.05.2026156148492 
9.75%Sika
Straumann
VAT		55%1YCHF27.05.2026156148493 
9.25%Goldman Sachs
JPMorgan Chase		60%2YUSD27.05.2026156148494 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Autocallable		27.05.2026156148500 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Autocallable		27.05.2026156148502 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Autocallable		27.05.2026156148503 
11.00%Commerzbank
UBS		55%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148504 
8.25%Heidelberg Materials
Holcim		60%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148505 
13.50%Eli Lilly
Novo Nordisk		60%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148507 
11.25%Holcim
Kühne + Nagel
Partners Group		60%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148508 
12.25%Adecco
Alcon
Lonza		60%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148509 
8.75%ABB
Roche
Swisscom		65%18MCHF
Autocallable		27.05.2026156148078 
11.75%Coca-Cola
Starbucks
Walmart		60%18MUSD
Autocallable		27.05.2026156148511 
7.50%Nestlé
Novartis
Roche		65%2YCHF
Callable		27.05.2026156148514 
9.00%Logitech
Lonza
UBS		55%18MCHF
Callable		27.05.2026156148515 
13.50%ABB
Holcim
VAT		60%1YCHF
Callable		27.05.2026156148075 
9.50%Partners Group
Swissquote		60%18MCHF
Callable		27.05.2026156148084 
8.00%Nestlé
Schindler
Swiss Life		70%18MCHF
Callable		27.05.2026156148517 
8.50%Amrize
Geberit
Sika		65%18MCHF
Callable		27.05.2026156148063 
12.00%Barry Callebaut
Givaudan
Richemont		50%18MCHF
Callable		27.05.2026156148518 
17.25%Hensoldt
Renk
Rheinmetall		50%1YEUR
Callable		27.05.2026156148088 
16.75%Nordex
Siemens Energy		50%1YCHF
Callable		27.05.2026156148520 
16.50%Palo Alto Networks
Qualcomm		50%18MUSD
Callable		27.05.2026156148519 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.