UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
10.75%Barry Callebaut70%1YCHF01.04.2026154220250 
6.25%Lonza70%18MCHF01.04.2026154219291 
10.25%BMW65%18MEUR01.04.2026154219296 
10.25%Eli Lilly60%18MUSD01.04.2026154219831 
14.75%ABB
Geberit
Holcim
VAT		60%1YCHF01.04.2026154219327 
9.00%Kühne + Nagel
Nestlé
Sika		60%18MCHF01.04.2026154219820 
11.75%ABB
Adecco
Partners Group		50%18MCHF01.04.2026154219331 
10.00%Geberit
Givaudan
Partners Group		60%18MCHF01.04.2026154219832 
10.50%Alphabet
Apple		55%2YUSD01.04.2026154219826 
6.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MCHF
Autocallable		01.04.2026154219843 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MEUR
Autocallable		01.04.2026154219850 
9.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MUSD
Autocallable		01.04.2026154219854 
13.50%Novartis
Roche
VAT		60%1YCHF
Autocallable		01.04.2026154219818 
12.25%Geberit
Logitech
Straumann		60%18MCHF
Autocallable		01.04.2026154219858 
11.75%Georg Fischer
Holcim
Sika		60%18MCHF
Autocallable		01.04.2026154219861 
18.00%ASML
Nvidia		60%1YCHF
Autocallable		01.04.2026154219863 
12.75%BAE Systems
Leonardo SPA
Safran		60%18MCHF
Autocallable		01.04.2026154219866 
9.50%Hermes
LVMH
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		01.04.2026154219869 
17.25%Barrick Mining
Freeport-McMoRan
Newmont Corporation		50%1YUSD
Autocallable		01.04.2026154220241 
8.75%Nestlé
Novartis
Roche		65%18MCHF
Callable		01.04.2026154219871 
8.25%Logitech
Novartis
Roche		50%2YCHF
Callable		01.04.2026154219334 
10.75%ABB
Geberit
Holcim		60%18MCHF
Callable		01.04.2026154219336 
9.50%Nestlé
Novartis
Roche
Straumann		55%2YCHF
Callable		01.04.2026154219337 
10.75%Geberit
Kühne + Nagel
Sika
Swisscom		55%18MCHF
Callable		01.04.2026154219339 
16.00%Barry Callebaut
Givaudan
Partners Group		60%1YCHF
Callable		01.04.2026154219340 
11.00%Roche
Sonova
Straumann		60%18MCHF
Callable		01.04.2026154219341 
10.75%Airbus
Rheinmetall		50%18MCHF
Callable		01.04.2026154219345 
18.00%Nvidia
Tesla		50%18MUSD
Callable		01.04.2026154219795 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.