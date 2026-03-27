UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
5.25%Roche70%2YCHF08.04.2026154607716 
8.25%Straumann70%18MCHF08.04.2026154607717 
12.75%Rheinmetall65%1YEUR08.04.2026154607719 
9.25%Chevron70%18MUSD08.04.2026154607709 
10.25%Partners Group
Richemont
Swatch Group		50%18MCHF08.04.2026154607720 
13.50%Clariant
Lonza
Straumann		60%1YCHF08.04.2026154607723 
10.00%Barry Callebaut
Nestlé
Swisscom		60%18MCHF08.04.2026154607727 
7.50%Novartis
Roche
Swatch Group		50%2YCHF08.04.2026154608389 
12.00%Alphabet
Apple
Meta Platforms		50%18MUSD08.04.2026154607711 
7.25%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Autocallable		08.04.2026154608390 
10.50%Richemont
Swatch Group		55%18MCHF
Autocallable		08.04.2026154608393 
10.25%Helvetia Baloise Holding
Logitech
Zurich Insurance		55%18MCHF
Autocallable		08.04.2026154608394 
10.25%EMS-Chemie
Lonza
Sika		60%18MCHF
Autocallable		08.04.2026154608395 
12.25%Avolta
Nestlé
Richemont		60%18MCHF
Autocallable		08.04.2026154608396 
12.50%Partners Group
Swiss Life
Swiss Re		60%18MCHF
Autocallable		08.04.2026154608397 
20.00%ASML
Infineon Technologies		60%1YEUR
Autocallable		08.04.2026154608398 
19.00%IBM
Nvidia
Palo Alto Networks		55%1YUSD
Autocallable		08.04.2026154607713 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MCHF
Callable		08.04.2026154608399 
9.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MEUR
Callable		08.04.2026154608400 
10.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MUSD
Callable		08.04.2026154608401 
11.00%ABB
Lonza
Zurich Insurance		55%18MCHF
Callable		08.04.2026154608402 
13.50%Alcon
Sonova
Straumann		65%18MCHF
Callable		08.04.2026154608410 
13.50%Holcim
Logitech
Sika		55%18MCHF
Callable		08.04.2026154608411 
14.25%Geberit
Logitech
Stadler Rail		60%18MCHF
Callable		08.04.2026154608412 
14.25%Galderma
Lonza
Sika		60%18MCHF
Callable		08.04.2026154608414 
21.00%ams-Osram
Richemont		50%1YCHF
Callable		08.04.2026154608415 
21.50%adidas
Nike
ON Holding		60%1YCHF
Callable		08.04.2026154608416 
18.75%E.ON
Siemens Energy		50%1YEUR
Callable		08.04.2026154608417 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.