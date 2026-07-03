UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
8.25%Richemont70%18MCHF15.07.2026143894664 
4.50%Nestlé75%2YCHF15.07.2026143894666 
14.50%ThyssenKrupp55%1YEUR15.07.2026143894668 
17.75%Oracle50%1YUSD15.07.2026143894669 
6.25%Nestlé
Partners Group
Sika		50%2YCHF15.07.2026143894034 
7.25%Richemont
Lonza
Swiss Life		55%2YCHF15.07.2026143894035 
9.50%ABB
Holcim
Sika
VAT		50%18MCHF15.07.2026143894038 
11.00%Mercedes-Benz
UniCredit		55%2YEUR15.07.2026143894040 
16.25%Amazon.com
Meta Platforms
Microsoft		65%1YUSD15.07.2026143894042 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		15.07.2026143894073 
7.50%EMS-Chemie
Partners Group
Stadler Rail		50%2YCHF
Autocallable		15.07.2026143894071 
6.25%Nestlé
Novartis
Roche
Zurich Insurance		60%2YCHF
Autocallable		15.07.2026143894068 
9.50%ABB
Lonza
Zurich Insurance		65%18MCHF
Autocallable		15.07.2026143894066 
15.50%ASML
Nvidia		55%1YCHF
Autocallable		15.07.2026143894064 
12.75%Eli Lilly
Novo Nordisk		55%18MCHF
Autocallable		15.07.2026143894056 
8.00%Novartis
Roche
Straumann
Zurich Insurance		55%2YCHF
Autocallable		15.07.2026143894062 
25.75%AMD
Broadcom
Nvidia		50%1YUSD
Autocallable		15.07.2026143894074 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Callable		15.07.2026143894054 
6.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Callable		15.07.2026143894060 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Callable		15.07.2026143894676 
6.75%Nestlé
Novartis
Roche
Swiss Life		60%2YCHF
Callable		15.07.2026143894675 
7.25%Holcim
Novartis
Partners Group		50%2YCHF
Callable		15.07.2026143894677 
10.75%Novartis
Roche
Sonova
Straumann		60%18MCHF
Callable		15.07.2026143894680 
10.50%ABB
Lonza
Swiss Re		65%18MCHF
Callable		15.07.2026143894682 
20.00%IBM
Oracle
SAP		50%1YCHF
Callable		15.07.2026143894684 
13.75%ABBVie
Eli Lilly
Pfizer		55%18MUSD
Callable		15.07.2026143894081 
8.00%Allianz
Deutsche Boerse
Generali		60%2YEUR
Callable		15.07.2026143894688 
15.25%Bayer
Siemens Energy		50%1YEUR
Callable		15.07.2026157656855 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.