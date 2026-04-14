UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
4.25%Novartis70%18MCHF15.04.2026154608288 
10.00%Logitech70%1YCHF15.04.2026154608290 
7.25%TotalEnergies65%18MEUR15.04.2026154608292 
15.50%Newmont Corporation65%1YUSD15.04.2026154608270 
9.25%Geberit
Holcim
Kühne + Nagel		60%1YCHF15.04.2026154608446 
10.75%Julius Baer
Logitech
Sika
Straumann		50%18MCHF15.04.2026154608294 
7.00%Novartis
Roche
Swiss Re
Swisscom		55%2YCHF15.04.2026154608298 
8.75%Lonza
Straumann
Zurich Insurance		55%18MCHF15.04.2026154608301 
9.50%Partners Group
Swiss Re
Swiss Life
Zurich Insurance		55%18MCHF15.04.2026154608304 
18.00%AMD
Microsoft
Nvidia		50%1YUSD15.04.2026154608280 
5.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MCHF
Autocallable		15.04.2026154608547 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MEUR
Autocallable		15.04.2026154608548 
9.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MUSD
Autocallable		15.04.2026154608552 
10.75%Nestlé
Novartis
Roche
Swiss Life		65%18MCHF
Autocallable		15.04.2026154608554 
9.00%ABB
Geberit
Schindler		60%18MCHF
Autocallable		15.04.2026154608557 
11.25%Alcon
Novartis
Straumann		60%18MCHF
Autocallable		15.04.2026154608560 
17.00%Clariant
Schindler
VAT		60%1YCHF
Autocallable		15.04.2026154608562 
15.75%Commerzbank
UniCredit		60%1YEUR
Autocallable		15.04.2026154608445 
16.25%Netflix
Nvidia		55%1YUSD
Autocallable		15.04.2026154608272 
7.75%Nestlé
Novartis
Roche		60%18MCHF
Callable		15.04.2026154608568 
9.75%Holcim
Swiss Life
Swisscom		60%18MCHF
Callable		15.04.2026154608570 
11.25%ABB
Geberit
Givaudan		60%18MCHF
Callable		15.04.2026154608571 
10.00%Nestlé
Novartis
Richemont
Roche		50%18MCHF
Callable		15.04.2026154608574 
9.50%Glencore
Rio Tinto		60%18MCHF
Callable		15.04.2026154608268 
14.00%Adecco
Barry Callebaut
Novartis		50%2YCHF
Callable		15.04.2026154608577 
22.75%ams-Osram
Logitech
Swisscom		50%1YCHF
Callable		15.04.2026154608579 
23.75%Rheinmetall
ThyssenKrupp		50%1YEUR
Callable		15.04.2026154608582 
12.50%Eli Lilly
Johnson & Johnson
Pfizer		55%2YUSD
Callable		15.04.2026154608276 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.