UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
3.75%Nestlé70%2YCHF22.04.2026155116279 
3.75%Helvetia Baloise Holding70%18MCHF22.04.2026155116280 
6.75%Glencore65%1YCHF22.04.2026155115658 
11.25%Amazon.com65%1YUSD22.04.2026155116283 
12.25%Richemont
Swiss Re
VAT		55%1YCHF22.04.2026155115660 
8.75%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Swiss Re		70%18MCHF22.04.2026155115661 
7.75%Novartis
Roche
Straumann		55%2YCHF22.04.2026155115662 
8.50%Sika
Sonova
Straumann		55%18MCHF22.04.2026155115665 
14.75%BASF
Bayer
Siemens		55%1YEUR22.04.2026155115667 
15.75%AngloGold Ashanti
Barrick Mining
Newmont Corporation		50%1YUSD22.04.2026155116285 
9.25%Allianz
ING
Zurich Insurance		60%18MCHF
Autocallable		22.04.2026155116289 
8.75%Nestlé
Swiss Re
Swisscom		65%18MCHF
Autocallable		22.04.2026155116291 
8.75%ABB
Novartis
Roche
Zurich Insurance		55%18MCHF
Autocallable		22.04.2026155116292 
12.25%Barry Callebaut
Givaudan
Nestlé		60%18MCHF
Autocallable		22.04.2026155116294 
16.50%Commerzbank
Deutsche Bank
Société Générale		55%1YCHF
Autocallable		22.04.2026155116297 
9.50%Georg Fischer
Schindler
Straumann		55%18MCHF
Autocallable		22.04.2026155116298 
16.50%Infineon Technologies
STMicroelectronics		55%1YEUR
Autocallable		22.04.2026155116300 
13.00%Amazon.com
Walmart		60%18MUSD
Autocallable		22.04.2026155115664 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%1YCHF
Callable		22.04.2026155116301 
9.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%1YEUR
Callable		22.04.2026155116303 
10.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%1YUSD
Callable		22.04.2026155116305 
9.50%Givaudan
Kühne + Nagel
Sika		50%18MCHF
Callable		22.04.2026155116306 
23.75%ams-Osram
ASML		50%1YCHF
Callable		22.04.2026155116309 
15.75%BMW
Tesla		50%18MCHF
Callable		22.04.2026155116310 
10.25%Alcon
Stadler Rail		55%18MCHF
Callable		22.04.2026155116311 
10.75%ABB
Lonza
Nestlé		60%18MCHF
Callable		22.04.2026155116312 
22.75%Leonardo SPA
Thales
ThyssenKrupp		50%1YEUR
Callable		22.04.2026155116313 
11.25%Goldman Sachs
JPMorgan Chase		50%18MUSD
Callable		22.04.2026155116286 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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