|Coupon p.a.
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Features
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|27.05.2026
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|Logitech
|70%
|18M
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|27.05.2026
|156148496
|11.00%
|Rheinmetall
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|EUR
|27.05.2026
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|14.75%
|Freeport-McMoRan
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|27.05.2026
|156148497
|9.00%
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Holcim
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|50%
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Holcim
Sika
|55%
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SAP
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|Sika
Straumann
VAT
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|27.05.2026
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JPMorgan Chase
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|27.05.2026
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|4.50%
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Autocallable
|27.05.2026
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|EUR
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|27.05.2026
|156148502
|8.00%
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|2Y
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|27.05.2026
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|Commerzbank
UBS
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Holcim
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Novo Nordisk
|60%
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Kühne + Nagel
Partners Group
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Alcon
Lonza
|60%
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Roche
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Starbucks
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Novartis
Roche
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|60%
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Schindler
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Geberit
Sika
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Givaudan
Richemont
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Rheinmetall
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Siemens Energy
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|Palo Alto Networks
Qualcomm
|50%
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Callable
|27.05.2026
|156148519
Chancen
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Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
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