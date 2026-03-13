UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.00%Sika70%18MCHF25.03.2026154219532 
8.00%Holcim70%1YCHF25.03.2026154219537 
8.75%Leonardo SPA60%18MEUR25.03.2026154219939 
14.50%Barrick Mining60%1YUSD25.03.2026154219518 
9.25%Logitech
Nestlé
UBS		55%18MCHF25.03.2026154219942 
8.50%Holcim
Lonza
Sika		55%18MCHF25.03.2026154219944 
10.25%ABB
Adecco
Swiss Re		50%18MCHF25.03.2026154219946 
7.50%Sika
Sonova
Zurich Insurance		60%18MCHF25.03.2026154219948 
12.50%Commerzbank
Deutsche Bank		50%18MEUR25.03.2026154219949 
17.75%Intel
Microsoft
Nvidia		50%1YUSD25.03.2026154219521 
6.50%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Autocallable		25.03.2026154219950 
8.75%ABB
Novartis
Swiss Life
Swisscom		60%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219951 
9.75%AXA
Swiss Life
Swiss Re		65%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219952 
9.75%ENI
RWE
Shell		65%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219953 
6.75%Nestlé
Novartis
Roche
Swisscom		60%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219955 
11.50%Kühne + Nagel
Logitech
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219959 
9.50%Holcim
Richemont
Swiss Life		55%18MCHF
Autocallable		25.03.2026154219964 
13.25%ASML
SAP		50%18MEUR
Autocallable		25.03.2026154219966 
8.75%Chevron
Exxon Mobil		60%18MUSD
Autocallable		25.03.2026154219525 
6.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MCHF
Callable		25.03.2026154219967 
8.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MEUR
Callable		25.03.2026154219969 
9.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MUSD
Callable		25.03.2026154219971 
13.75%Partners Group
Sika
Swiss Re		65%18MCHF
Callable		25.03.2026154219972 
12.00%ABB
Nestlé
Novartis
Roche		65%18MCHF
Callable		25.03.2026154219974 
9.50%Kühne + Nagel
Schindler
Stadler Rail		55%18MCHF
Callable		25.03.2026154219977 
12.50%Hensoldt
Rheinmetall		50%18MCHF
Callable		25.03.2026154219538 
11.50%Lonza
Partners Group
Richemont		55%18MCHF
Callable		25.03.2026154219541 
11.75%Eli Lilly
Merck		50%18MUSD
Callable		25.03.2026154219527 
14.50%BNP Paribas
Generali
UniCredit		55%18MEUR
Callable		25.03.2026154219543 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.