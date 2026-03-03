UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.75%UBS65%18MCHF18.03.2026153826146 
5.75%Avolta70%18MCHF18.03.2026153826665 
17.00%ThyssenKrupp60%1YEUR18.03.2026153826666 
14.50%Nvidia60%1YUSD18.03.2026153826126 
8.50%Nestlé
Swiss Re
UBS		60%18MCHF18.03.2026153826667 
10.00%Adecco
Nestlé
Richemont		50%18MCHF18.03.2026153826669 
8.50%Julius Baer
Partners Group
Richemont		50%18MCHF18.03.2026153826671 
9.25%Logitech
Straumann
UBS		55%1YCHF18.03.2026153826673 
12.50%Alphabet
Amazon.com
Apple		60%18MUSD18.03.2026153826128 
10.50%BASF
Bayer		50%18MEUR18.03.2026153826674 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Autocallable		18.03.2026153826676 
6.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Autocallable		18.03.2026153826679 
7.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Autocallable		18.03.2026153826680 
11.75%UBS
UniCredit		60%18MCHF
Autocallable		18.03.2026153826681 
13.25%ASML
Schneider Electric		60%1YCHF
Autocallable		18.03.2026153826682 
12.25%Julius Baer
Logitech
Swisscom
UBS		55%18MCHF
Autocallable		18.03.2026153826684 
9.25%Clariant
EMS-Chemie
Geberit		60%18MCHF
Autocallable		18.03.2026153826685 
10.25%Givaudan
Roche
UBS		60%18MCHF
Autocallable		18.03.2026153826686 
12.50%Hermes
Kering
LVMH		60%18MCHF
Autocallable		18.03.2026153826689 
17.00%AMD
Nvidia		60%1YCHF
Autocallable		18.03.2026153826132 
6.25%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Callable		18.03.2026153826694 
13.25%Givaudan
Partners Group
VAT		55%18MCHF
Callable		18.03.2026153826695 
9.25%Lonza
Novartis
Sandoz Group AG		60%18MCHF
Callable		18.03.2026153826697 
18.75%Adecco
Barry Callebaut
Swiss Re		60%1YCHF
Callable		18.03.2026153826698 
8.00%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Zurich Insurance		70%18MCHF
Callable		18.03.2026153826702 
10.25%ABB
Novartis
Roche
Zurich Insurance		60%18MCHF
Callable		18.03.2026153826703 
14.00%Nestlé
Novartis
Roche
VAT		60%18MCHF
Callable		18.03.2026153826705 
11.25%Leonardo SPA
Rheinmetall		55%18MCHF
Callable		18.03.2026153826147 
10.00%Air Liquide
BASF
Siemens		55%18MEUR
Callable		18.03.2026153826148 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.