|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Laufzeit
|Währung
Features
|Zeichnungsfrist
|Valor
|Factsheet
|6.75%
|UBS
|65%
|18M
|CHF
|18.03.2026
|153826146
|5.75%
|Avolta
|70%
|18M
|CHF
|18.03.2026
|153826665
|17.00%
|ThyssenKrupp
|60%
|1Y
|EUR
|18.03.2026
|153826666
|14.50%
|Nvidia
|60%
|1Y
|USD
|18.03.2026
|153826126
|8.50%
|Nestlé
Swiss Re
UBS
|60%
|18M
|CHF
|18.03.2026
|153826667
|10.00%
|Adecco
Nestlé
Richemont
|50%
|18M
|CHF
|18.03.2026
|153826669
|8.50%
|Julius Baer
Partners Group
Richemont
|50%
|18M
|CHF
|18.03.2026
|153826671
|9.25%
|Logitech
Straumann
UBS
|55%
|1Y
|CHF
|18.03.2026
|153826673
|12.50%
|Alphabet
Amazon.com
Apple
|60%
|18M
|USD
|18.03.2026
|153826128
|10.50%
|BASF
Bayer
|50%
|18M
|EUR
|18.03.2026
|153826674
|4.00%
|Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®
|60%
|2Y
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826676
|6.00%
|Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®
|60%
|2Y
|EUR
Autocallable
|18.03.2026
|153826679
|7.25%
|Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®
|60%
|2Y
|USD
Autocallable
|18.03.2026
|153826680
|11.75%
|UBS
UniCredit
|60%
|18M
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826681
|13.25%
|ASML
Schneider Electric
|60%
|1Y
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826682
|12.25%
|Julius Baer
Logitech
Swisscom
UBS
|55%
|18M
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826684
|9.25%
|Clariant
EMS-Chemie
Geberit
|60%
|18M
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826685
|10.25%
|Givaudan
Roche
UBS
|60%
|18M
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826686
|12.50%
|Hermes
Kering
LVMH
|60%
|18M
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826689
|17.00%
|AMD
Nvidia
|60%
|1Y
|CHF
Autocallable
|18.03.2026
|153826132
|6.25%
|Nestlé
Novartis
Roche
|60%
|2Y
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826694
|13.25%
|Givaudan
Partners Group
VAT
|55%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826695
|9.25%
|Lonza
Novartis
Sandoz Group AG
|60%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826697
|18.75%
|Adecco
Barry Callebaut
Swiss Re
|60%
|1Y
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826698
|8.00%
|Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Zurich Insurance
|70%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826702
|10.25%
|ABB
Novartis
Roche
Zurich Insurance
|60%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826703
|14.00%
|Nestlé
Novartis
Roche
VAT
|60%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826705
|11.25%
|Leonardo SPA
Rheinmetall
|55%
|18M
|CHF
Callable
|18.03.2026
|153826147
|10.00%
|Air Liquide
BASF
Siemens
|55%
|18M
|EUR
Callable
|18.03.2026
|153826148
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.