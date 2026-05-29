UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.25%UBS65%18MCHF10.06.2026156609615 
8.75%Logitech70%1YCHF10.06.2026156609617 
10.00%Leonardo SPA65%1YEUR10.06.2026156609326 
15.75%Tesla60%1YUSD10.06.2026156609328 
7.75%ABB
Logitech
Swiss Re		60%1YCHF10.06.2026156609331 
7.25%Holcim
Partners Group
Richemont		50%2YCHF10.06.2026156609333 
9.25%ABB
Kühne + Nagel
Sika		60%18MCHF10.06.2026156608524 
10.50%Apple
Nvidia		50%1YUSD10.06.2026156608525 
10.50%Kering
LVMH		55%2YEUR10.06.2026156608528 
6.75%UBS
UniCredit		50%2YCHF10.06.2026156608530 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Autocallable		10.06.2026156608534 
6.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Autocallable		10.06.2026156610402 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Autocallable		10.06.2026156608536 
9.75%Julius Baer
Partners Group
Swissquote		55%18MCHF
Autocallable		10.06.2026156608541 
5.75%EMS-Chemie
Geberit
Givaudan		60%2YCHF
Autocallable		10.06.2026156608542 
10.50%Geberit
Logitech
Partners Group		60%18MCHF
Autocallable		10.06.2026156608545 
10.50%Barry Callebaut
Danone
Nestlé		55%18MCHF
Autocallable		10.06.2026156608547 
12.25%Allianz
Bayer
Deutsche Telekom		55%18MEUR
Autocallable		10.06.2026156608549 
7.25%Johnson & Johnson
Merck
Pfizer		60%2YCHF
Autocallable		10.06.2026156608551 
6.25%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Callable		10.06.2026156608553 
13.75%Commerzbank
Deutsche Bank		50%18MEUR
Callable		10.06.2026156608555 
10.00%Roche
Sandoz Group AG
Straumann		55%18MCHF
Callable		10.06.2026156610382 
9.00%ABB
Novartis
Roche
Zurich Insurance		60%18MCHF
Callable		10.06.2026156610384 
9.75%Alcon
Julius Baer
Nestlé		60%18MCHF
Callable		10.06.2026156610385 
7.25%Givaudan
Logitech
UBS		50%18MCHF
Callable		10.06.2026156610406 
8.00%ABB
Amrize
Geberit
Holcim		55%18MCHF
Callable		10.06.2026156610387 
12.50%Adecco
Amrize
Givaudan		60%18MCHF
Callable		10.06.2026156610412 
20.25%Rheinmetall
ThyssenKrupp		50%1YEUR
Callable		10.06.2026156610409 
13.25%Apollo Global Management
BlackRock		50%18MUSD
Callable		10.06.2026156609611 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.