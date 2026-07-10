UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
5.75%Julius Baer65%2YCHF22.07.2026158299402 
4.50%Novartis70%2YCHF22.07.2026158299404 
6.25%Inditex70%1YEUR22.07.2026158299452 
7.75%Visa70%2YUSD22.07.2026158299408 
8.25%Richemont
Swissquote
VAT		50%1YCHF22.07.2026158299845 
6.25%Richemont
Swisscom
Zurich Insurance		55%2YCHF22.07.2026158299847 
7.25%Julius Baer
Nestlé
Sika		55%2YCHF22.07.2026158299848 
6.50%Helvetia Baloise Holding
Partners Group
Richemont		50%2YCHF22.07.2026158299850 
8.25%Bayer
Beiersdorf
Henkel		50%2YEUR22.07.2026158299853 
13.25%Apple
Eli Lilly
Nvidia		50%18MUSD22.07.2026158299434 
4.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		22.07.2026158299857 
7.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		22.07.2026158299859 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		22.07.2026158299861 
9.00%Alcon
Sonova
Straumann		55%18MCHF
Autocallable		22.07.2026158299863 
8.50%Lonza
Roche
Straumann		55%2YCHF
Autocallable		22.07.2026158299865 
10.00%ABB
Logitech
Novartis
Swiss Life		55%18MCHF
Autocallable		22.07.2026158299867 
8.50%Clariant
EMS-Chemie
Holcim		50%2YCHF
Autocallable		22.07.2026158299869 
14.00%Avolta
Barry Callebaut
Richemont		60%1YCHF
Autocallable		22.07.2026158299871 
21.50%Infineon Technologies
SAP		50%1YEUR
Autocallable		22.07.2026158299437 
15.25%Meta Platforms
Microsoft
Nvidia		55%2YUSD
Autocallable		22.07.2026158299877 
7.25%Nestlé
Novartis
Roche		65%2YCHF
Callable		22.07.2026158299880 
8.00%Givaudan
Novartis
Roche		65%2YCHF
Callable		22.07.2026158299882 
16.75%Comet Holding
Logitech
Swisscom		55%1YCHF
Callable		22.07.2026158299885 
8.50%Kühne + Nagel
Logitech
Nestlé		50%2YCHF
Callable		22.07.2026158299412 
12.00%Roche
Sonova
Straumann
VAT		50%18MCHF
Callable		22.07.2026158299414 
8.25%Holcim
Sandoz Group AG
Zurich Insurance		55%2YCHF
Callable		22.07.2026158299416 
15.50%Alphabet
Palantir Technologies		50%18MCHF
Callable		22.07.2026158299418 
14.50%BMW
Rheinmetall
SAP		50%1YEUR
Callable		22.07.2026158299420 
11.00%American Express
Mastercard
Visa		60%18MUSD
Callable		22.07.2026158299422 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.