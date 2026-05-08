UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.00%UBS70%18MCHF20.05.2026156147711 
11.25%Adecco70%1YCHF20.05.2026156147712 
5.75%Allianz70%18MEUR20.05.2026156147738 
8.75%Alphabet55%2YUSD20.05.2026156147741 
7.25%Geberit
Logitech
Sika		55%2YCHF20.05.2026156147720 
5.50%Nestlé
Roche
Zurich Insurance		60%2YCHF20.05.2026156147714 
12.50%Holcim
Swiss Life
VAT		65%1YCHF20.05.2026156147708 
7.50%ABB
Partners Group		60%2YCHF20.05.2026156147737 
9.00%Hermes
Kering
LVMH		55%18MCHF20.05.2026156147743 
14.25%Barrick Mining
Kinross Gold		55%18MUSD20.05.2026156147710 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		20.05.2026156147715 
8.25%ABB
Swisscom
Zurich Insurance		65%18MCHF
Autocallable		20.05.2026156147716 
12.50%Partners Group
Swiss Life
UBS		70%1YCHF
Autocallable		20.05.2026156147717 
11.75%Richemont
Straumann
UBS		60%18MCHF
Autocallable		20.05.2026156147718 
11.75%Adecco
Nestlé
Straumann		55%18MCHF
Autocallable		20.05.2026156147721 
11.00%Nestlé
Richemont
Straumann		60%18MCHF
Autocallable		20.05.2026156147722 
12.25%BNP Paribas
Deutsche Bank
UBS		60%18MCHF
Autocallable		20.05.2026156147723 
21.75%Intel
Nvidia		50%1YCHF
Autocallable		20.05.2026156147727 
19.00%Rheinmetall
ThyssenKrupp		50%18MEUR
Autocallable		20.05.2026156147739 
11.25%Alphabet
Amazon.com
Microsoft		50%2YUSD
Autocallable		20.05.2026156147726 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Callable		20.05.2026156147728 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Callable		20.05.2026156147729 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Callable		20.05.2026156147730 
13.25%Allianz
Commerzbank
Swiss Life
UBS		60%18MCHF
Callable		20.05.2026156147731 
8.00%Nestlé
Novartis
Roche
UBS		55%2YCHF
Callable		20.05.2026156147732 
16.00%ABB
Siemens
Siemens Energy		50%1YCHF
Callable		20.05.2026156147733 
12.25%Adecco
Holcim
Nestlé		60%18MCHF
Callable		20.05.2026156147744 
10.25%adidas
Puma		50%2YCHF
Callable		20.05.2026156147735 
12.25%Nvidia
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company		55%18MCHF
Callable		20.05.2026156147736 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.