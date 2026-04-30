UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
4.25%Novartis70%18MCHF13.05.2026155703749 
18.75%ams-Osram60%1YCHF13.05.2026155703742 
12.25%Infineon Technologies65%1YEUR13.05.2026155703235 
12.50%Taiwan Semiconductor Manufacturing Company55%18MUSD13.05.2026155703236 
7.25%ABB
Geberit
Sika		60%18MCHF13.05.2026155703237 
8.25%Julius Baer
Givaudan
Kühne + Nagel		55%18MCHF13.05.2026155703238 
11.50%Alcon
Logitech
Swisscom		70%1YCHF13.05.2026155703239 
9.50%Holcim
Richemont
VAT		50%18MCHF13.05.2026155703745 
7.00%Nestlé
Novartis
Roche
Straumann		55%2YCHF13.05.2026155703242 
10.25%Eli Lilly
Johnson & Johnson		55%2YUSD13.05.2026155703244 
5.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		13.05.2026155703249 
7.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		13.05.2026155703250 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		13.05.2026155703251 
7.50%ABB
Siemens		60%18MCHF
Autocallable		13.05.2026155703252 
10.00%Nestlé
Partners Group
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		13.05.2026155703736 
5.25%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Zurich Insurance		65%2YCHF
Autocallable		13.05.2026155703253 
8.00%Geberit
Lonza
Nestlé
Novartis		60%2YCHF
Autocallable		13.05.2026155703744 
9.50%Apple
Logitech
Microsoft		55%18MCHF
Autocallable		13.05.2026155703724 
22.50%Intel
Nvidia		50%1YUSD
Autocallable		13.05.2026155703726 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Callable		13.05.2026155703729 
11.00%Novartis
Roche
Sandoz Group AG		70%18MCHF
Callable		13.05.2026155703730 
10.25%Holcim
Kühne + Nagel
Sika		55%18MCHF
Callable		13.05.2026155703758 
10.75%ABB
Sika
Straumann		60%18MCHF
Callable		13.05.2026155703760 
10.50%Richemont
Hermes
Kering
LVMH		50%18MCHF
Callable		13.05.2026155703747 
14.25%Allianz
Commerzbank
Deutsche Bank		50%18MEUR
Callable		13.05.2026155703762 
18.75%SIG
Temenos
VAT		60%1YCHF
Callable		13.05.2026155703740 
20.00%ams-Osram
STMicroelectronics		50%1YCHF
Callable		13.05.2026155703741 
17.75%SAP
Siemens Energy		50%1YEUR
Callable		13.05.2026155703764 
20.75%AMD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company		50%1YUSD
Callable		13.05.2026155703735 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.