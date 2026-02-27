UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
15.50%ams-Osram50%1YCHF11.03.2026153433050 
4.75%Givaudan70%18MCHF11.03.2026153433052 
12.50%Novo Nordisk60%18MEUR11.03.2026153433054 
19.25%Oracle60%1YUSD11.03.2026153433043 
11.25%Novartis
Roche
UBS		70%1YCHF11.03.2026153433055 
7.75%Nestlé
Richemont
Zurich Insurance		60%18MCHF11.03.2026153433056 
9.75%ABB
Logitech
Partners Group		55%18MCHF11.03.2026153433058 
17.00%Adecco
Clariant		70%1YCHF11.03.2026153433060 
12.25%Julius Baer
Swissquote
UBS		65%1YCHF11.03.2026153433062 
14.00%General Motors
Tesla		50%18MUSD11.03.2026153433045 
5.75%Nestlé
Novartis
Roche		60%18MCHF
Autocallable		11.03.2026153433063 
8.00%Lonza
Novartis
Straumann		55%18MCHF
Autocallable		11.03.2026153432570 
6.75%Givaudan
Nestlé
Roche		60%18MCHF
Autocallable		11.03.2026153433066 
10.25%ABB
Holcim
VAT		50%2YCHF
Autocallable		11.03.2026153433069 
6.75%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Swiss Re
Zurich Insurance		60%2YCHF
Autocallable		11.03.2026153433071 
9.75%Novo Nordisk
Roche		50%2YCHF
Autocallable		11.03.2026153433073 
14.75%Commerzbank
Deutsche Bank
UniCredit		60%2YEUR
Autocallable		11.03.2026153433076 
17.75%Adobe Systems
Oracle		55%2YUSD
Autocallable		11.03.2026153433046 
12.00%Brent Crude Oil Future
WTI Crude Oil Future		70%1YCHF
Autocallable		11.03.2026153433037 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MCHF
Callable		11.03.2026153433080 
6.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MEUR
Callable		11.03.2026153433084 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%18MUSD
Callable		11.03.2026153433091 
23.50%ams-Osram
Novartis
Roche		60%1YCHF
Callable		11.03.2026153433096 
11.50%Partners Group
Swissquote
UBS		60%1YCHF
Callable		11.03.2026153432572 
13.00%Nestlé
Roche
Sonova
VAT		55%18MCHF
Callable		11.03.2026153432575 
11.00%Deutsche Telekom
Sunrise Communications
Swisscom		65%18MCHF
Callable		11.03.2026153433098 
11.50%SAP
VAT		50%18MCHF
Callable		11.03.2026153433101 
16.50%Siemens
ThyssenKrupp		50%1YEUR
Callable		11.03.2026153433102 
17.00%Barrick Mining
Freeport-McMoRan
Kinross Gold		50%1YUSD
Callable		11.03.2026153433048 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.