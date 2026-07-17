UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
5.00%Roche70%2YCHF29.07.2026158751585 
8.25%VAT55%18MCHF29.07.2026158751587 
10.50%SAP60%1YEUR29.07.2026158751589 
13.75%Pan American Silver50%18MUSD29.07.2026158751591 
7.50%Givaudan
Logitech
Straumann		50%18MCHF29.07.2026158751593 
7.50%Nestlé
Partners Group
Richemont		55%18MCHF29.07.2026158751595 
11.75%Netflix
Spotify
Uber		50%1YCHF29.07.2026158751597 
5.75%Alcon
Nestlé
Swisscom		60%2YCHF29.07.2026158751601 
8.25%ENI
TotalEnergies		65%2YEUR29.07.2026158751599 
15.00%Barrick Mining
Freeport-McMoRan		50%1YUSD29.07.2026158751602 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		29.07.2026158751609 
7.50%Kühne + Nagel
Sika
Swisscom		55%2YCHF
Autocallable		29.07.2026158751611 
8.50%Roche
Sika
Swiss Life		60%18MCHF
Autocallable		29.07.2026158751613 
15.25%ASML
SAP		50%1YCHF
Autocallable		29.07.2026158751817 
8.75%Julius Baer
Swissquote		60%18MCHF
Autocallable		29.07.2026158751819 
7.00%Geberit
Sonova
Straumann		50%18MCHF
Autocallable		29.07.2026158751821 
14.25%Clariant
Logitech
Richemont		60%1YCHF
Autocallable		29.07.2026158751823 
13.75%Anheuser-Busch
Heineken
Remy Cointreau		65%1YEUR
Autocallable		29.07.2026158751825 
14.75%Adobe Systems
Microsoft		50%18MUSD
Autocallable		29.07.2026158751826 
4.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Callable		29.07.2026158751828 
7.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Callable		29.07.2026158751831 
8.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Callable		29.07.2026158751833 
9.75%Galderma
Givaudan
Straumann		55%18MCHF
Callable		29.07.2026158751835 
6.50%Allianz
AXA
Zurich Insurance		65%2YCHF
Callable		29.07.2026158751839 
9.50%Clariant
EMS-Chemie
Givaudan		55%18MCHF
Callable		29.07.2026158751840 
10.75%ABB
Geberit
Holcim
Sika		60%18MCHF
Callable		29.07.2026158751843 
7.50%Lonza
Sonova
Straumann		50%2YCHF
Callable		29.07.2026158751845 
16.00%E.ON
RWE
Siemens Energy		50%18MEUR
Callable		29.07.2026158751847 
25.00%SpaceX
Tesla		50%1YUSD
Callable		29.07.2026158259123 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:

UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.

Anmelden

UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.

Anmelden

UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.

Anmelden

Kontakt

keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76

 

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.