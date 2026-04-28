UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
8.25%Richemont70%1YCHF29.04.2026155115868 
9.25%Partners Group70%18MCHF29.04.2026155115871 
13.00%ASML60%1YEUR29.04.2026155115873 
10.50%Schlumberger60%1YUSD29.04.2026155116540 
10.00%Logitech
VAT		50%18MCHF29.04.2026155115875 
8.50%Clariant
EMS-Chemie
Givaudan
Sika		50%18MCHF29.04.2026155115876 
9.50%Givaudan
Straumann
Swiss Life		60%18MCHF29.04.2026155115877 
10.25%Partners Group
Richemont
Sika		55%18MCHF29.04.2026155116513 
12.25%Infineon Technologies
Siemens		55%1YEUR29.04.2026155116516 
10.25%Amazon.com
Netflix		50%18MUSD29.04.2026155116518 
3.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		55%18MCHF
Autocallable		29.04.2026155116521 
6.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		55%18MEUR
Autocallable		29.04.2026155116523 
7.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		55%18MUSD
Autocallable		29.04.2026155116524 
7.00%Holcim
Nestlé
Swiss Re
Zurich Insurance		50%18MCHF
Autocallable		29.04.2026155116526 
6.25%Allianz
Helvetia Baloise Holding
Swiss Life		60%18MCHF
Autocallable		29.04.2026155116528 
11.25%ABB
Richemont
Partners Group		55%18MCHF
Autocallable		29.04.2026155116530 
11.50%Holcim
Novartis
Richemont		60%18MCHF
Autocallable		29.04.2026155116531 
4.00%Gold PM Fixing75%1YCHF
Autocallable		29.04.2026155115846 
8.00%LBMA Silver Price60%1YCHF
Autocallable		29.04.2026155115847 
8.50%Brent Crude Oil Future55%1YCHF
Autocallable		29.04.2026155115848 
6.75%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Callable		29.04.2026155116525 
8.50%ABB
Geberit
Holcim
Sika		50%2YCHF
Callable		29.04.2026155116522 
16.00%Engie
Siemens Energy		60%2YEUR
Callable		29.04.2026155116519 
7.50%Geberit
Givaudan
Sonova		55%2YCHF
Callable		29.04.2026155116515 
10.00%ABB
Kühne + Nagel
Stadler Rail		50%2YCHF
Callable		29.04.2026155116512 
11.25%Nestlé
Novartis
Roche
VAT		50%2YCHF
Callable		29.04.2026155115881 
11.75%ASML
SAP		55%2YCHF
Callable		29.04.2026155115878 
10.50%Apple
Microsoft
Nvidia		55%2YCHF
Callable		29.04.2026155116547 
12.50%Chevron
Exxon Mobil
Schlumberger		60%2YUSD
Callable		29.04.2026155116546 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:

UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.

Anmelden

UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.

Anmelden

UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.

Anmelden

Kontakt

keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76

 

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.