|Coupon p.a.
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Features
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|9.00%
|Barry Callebaut
|65%
|1Y
|CHF
|24.06.2026
|157179285
|3.75%
|Helvetia Baloise Holding
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|CHF
|24.06.2026
|157179305
|13.50%
|Hochtief
|60%
|1Y
|EUR
|24.06.2026
|157179624
|7.00%
|Apple
|65%
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|24.06.2026
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|8.50%
|Holcim
Logitech
UBS
|50%
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|24.06.2026
|157179627
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|Logitech
Nestlé
Zurich Insurance
|55%
|18M
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|24.06.2026
|157179630
|7.25%
|ABB
Kühne + Nagel
Straumann
|50%
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|24.06.2026
|157179228
|9.00%
|Sika
Sonova
Straumann
|60%
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|24.06.2026
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|ASML
LVMH
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|24.06.2026
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|20.00%
|IBM
Oracle
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|USD
|24.06.2026
|157179237
|5.25%
|Euro STOXX 50®
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Autocallable
|24.06.2026
|157179247
|7.50%
|Euro STOXX 50®
S&P 500®
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|70%
|2Y
|EUR
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|24.06.2026
|157179253
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|Euro STOXX 50®
S&P 500®
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|70%
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|USD
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|24.06.2026
|157179250
|7.50%
|Novartis
Swiss Life
UBS
|60%
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|BASF
Bayer
Sanofi
|60%
|1Y
|CHF
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|24.06.2026
|157179257
|10.25%
|ABB
Roche
Swiss Re
|65%
|18M
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|24.06.2026
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|13.50%
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Nestlé
Straumann
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|24.06.2026
|157179260
|9.25%
|Allianz
AXA
Münchener Rückversicherung
|60%
|2Y
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|24.06.2026
|157179263
|18.00%
|Apple
Crowdstrike
|50%
|18M
|USD
Autocallable
|24.06.2026
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|6.25%
|Nestlé
Novartis
Roche
|60%
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|8.00%
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Swiss Life
Swiss Re
|70%
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Callable
|24.06.2026
|157179638
|12.00%
|Geberit
Heidelberg Materials
Holcim
Sika
|60%
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Callable
|24.06.2026
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Nvidia
|50%
|18M
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Callable
|24.06.2026
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|11.00%
|Amrize
Clariant
Novartis
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|55%
|18M
|CHF
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|24.06.2026
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Roche
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|CHF
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|24.06.2026
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|Holcim
Partners Group
Swiss Re
|60%
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Callable
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Givaudan
Swisscom
|60%
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Callable
|24.06.2026
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Hochtief
|55%
|1Y
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|17.75%
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Southern Copper
|50%
|18M
|USD
Callable
|24.06.2026
|157179656
Chancen
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Risiken
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