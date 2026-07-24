UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.50%Ypsomed70%18MCHF05.08.2026158753629 
7.50%Barry Callebaut60%18MCHF05.08.2026158753632 
13.00%Novo Nordisk65%1YEUR05.08.2026158753634 
9.50%Eli Lilly50%2YUSD05.08.2026158753636 
9.50%Swissquote
VAT		55%1YCHF05.08.2026158753637 
8.00%Helvetia Baloise Holding
Straumann
Swiss Re		60%1YCHF05.08.2026158753640 
12.00%ASML
LVMH
Nestlé		50%1YCHF05.08.2026158753641 
10.25%E.ON
RWE
Vonovia		60%2YEUR05.08.2026158753644 
11.50%Bank of America
Citigroup
JPMorgan Chase		65%1YUSD05.08.2026158753646 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Autocallable		05.08.2026158753649 
6.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Autocallable		05.08.2026158753652 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Autocallable		05.08.2026158753654 
8.50%Novartis
Partners Group
Roche		60%18MCHF
Autocallable		05.08.2026158751076 
8.50%Nestlé
Novartis
Roche
Swisscom		70%18MCHF
Autocallable		05.08.2026158751078 
12.25%BMW
Tesla		50%18MCHF
Autocallable		05.08.2026158753660 
8.75%Geberit
Georg Fischer
Holcim
Sika		55%2YCHF
Autocallable		05.08.2026158753662 
9.50%Carrefour
Danone
Henkel		65%2YEUR
Autocallable		05.08.2026158753665 
12.50%Eli Lilly
Johnson & Johnson
Pfizer		55%18MUSD
Autocallable		05.08.2026158751079 
6.00%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Callable		05.08.2026158751086 
11.25%Eli Lilly
Lonza
Ypsomed		55%18MCHF
Callable		05.08.2026158751088 
15.00%Comet Holding
Logitech		50%18MCHF
Callable		05.08.2026158751089 
11.25%Amrize
Kühne + Nagel
Sika		65%18MCHF
Callable		05.08.2026158751093 
13.50%Adecco
Logitech
Straumann		50%18MCHF
Callable		05.08.2026158751095 
11.00%Alcon
Galderma
Sandoz Group AG		60%18MCHF
Callable		05.08.2026158751097 
10.00%Galderma
Holcim
Logitech
Nestlé		50%18MCHF
Callable		05.08.2026158751099 
9.00%ABB
Roche
Swiss Re		60%18MCHF
Callable		05.08.2026158751101 
13.75%Leonardo SPA
Rheinmetall		55%18MEUR
Callable		05.08.2026158751104 
16.00%Apple
IBM		55%1YUSD
Callable		05.08.2026158751106 
8.50%Givaudan
Novartis
Sandoz Group AG		60%18MCHF
Callable		05.08.2026158752198 
15.00%ABB
Siemens Energy		55%1YCHF
Callable		05.08.2026158751111 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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