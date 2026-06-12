UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
9.00%Barry Callebaut65%1YCHF24.06.2026157179285 
3.75%Helvetia Baloise Holding75%1YCHF24.06.2026157179305 
13.50%Hochtief60%1YEUR24.06.2026157179624 
7.00%Apple65%1YUSD24.06.2026157179626 
8.50%Holcim
Logitech
UBS		50%18MCHF24.06.2026157179627 
8.75%Logitech
Nestlé
Zurich Insurance		55%18MCHF24.06.2026157179630 
7.25%ABB
Kühne + Nagel
Straumann		50%2YCHF24.06.2026157179228 
9.00%Sika
Sonova
Straumann		60%18MCHF24.06.2026157179230 
13.00%ASML
LVMH		50%18MEUR24.06.2026157179235 
20.00%IBM
Oracle		50%1YUSD24.06.2026157179237 
5.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		24.06.2026157179247 
7.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		24.06.2026157179253 
9.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		24.06.2026157179250 
7.50%Novartis
Swiss Life
UBS		60%2YCHF
Autocallable		24.06.2026157179254 
13.50%BASF
Bayer
Sanofi		60%1YCHF
Autocallable		24.06.2026157179257 
10.25%ABB
Roche
Swiss Re		65%18MCHF
Autocallable		24.06.2026157179259 
13.50%Adecco
Nestlé
Straumann		60%18MCHF
Autocallable		24.06.2026157179260 
9.25%Allianz
AXA
Münchener Rückversicherung		60%2YEUR
Autocallable		24.06.2026157179263 
18.00%Apple
Crowdstrike		50%18MUSD
Autocallable		24.06.2026157179265 
6.25%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Callable		24.06.2026157179636 
8.00%Helvetia Baloise Holding
Swiss Life
Swiss Re		70%2YCHF
Callable		24.06.2026157179638 
12.00%Geberit
Heidelberg Materials
Holcim
Sika		60%18MCHF
Callable		24.06.2026157179640 
13.75%Microsoft
Nvidia		50%18MUSD
Callable		24.06.2026157179643 
11.00%Amrize
Clariant
Novartis
Roche		55%18MCHF
Callable		24.06.2026157179642 
8.50%Julius Baer
Roche
Straumann		50%2YCHF
Callable		24.06.2026157179646 
10.75%Holcim
Partners Group
Swiss Re		60%18MCHF
Callable		24.06.2026157179649 
6.25%Geberit
Givaudan
Swisscom		60%2YCHF
Callable		24.06.2026157179650 
14.75%Heidelberg Materials
Hochtief		55%1YEUR
Callable		24.06.2026157179653 
17.75%BHP Billiton
Southern Copper		50%18MUSD
Callable		24.06.2026157179656 
11.25%Brent Crude Oil Future55%1YEUR
Callable		24.06.2026157179659 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.