|Coupon p.a.
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|06.05.2026
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Lonza
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Novo Nordisk
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Julius Baer
Richemont
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Palantir Technologies
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Chancen
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Risiken
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