UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.25%Partners Group65%2YCHF01.07.2026157656458 
7.00%Swissquote65%1YCHF01.07.2026157656468 
9.50%Deutsche Bank60%2YEUR01.07.2026157656470 
13.75%IBM60%18MUSD01.07.2026157656472 
8.25%Airbus
BAE Systems
Leonardo SPA		55%18MCHF01.07.2026157656517 
7.00%Glencore
Partners Group		55%18MCHF01.07.2026157656519 
10.00%Sonova
Swiss Life
VAT		55%1YCHF01.07.2026157656521 
7.50%Nestlé
Novartis
Richemont
Roche		55%18MCHF01.07.2026157656523 
11.25%Allianz
Generali
UniCredit		65%18MEUR01.07.2026157656525 
14.50%Alphabet
Nvidia		55%18MUSD01.07.2026157656527 
6.00%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Autocallable		01.07.2026157656532 
10.00%ABB
Givaudan
Kühne + Nagel
Logitech		50%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656534 
9.50%Holcim
Logitech
Nestlé
Novartis		50%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656536 
12.25%Barry Callebaut
Lonza
Nestlé		60%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656538 
8.75%Nestlé
Richemont
Zurich Insurance		60%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656540 
7.25%EMS-Chemie
Lonza
Roche		60%2YCHF
Autocallable		01.07.2026157656541 
11.50%Logitech
Temenos		50%1YCHF
Autocallable		01.07.2026157656544 
9.00%ABB
Givaudan
Zurich Insurance		65%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656547 
11.75%Holcim
Kühne + Nagel
Stadler Rail		60%18MCHF
Autocallable		01.07.2026157656549 
13.50%Starbucks
Walmart
Walt Disney		60%18MUSD
Autocallable		01.07.2026157656551 
5.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MCHF
Callable		01.07.2026157656605 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MEUR
Callable		01.07.2026157656607 
9.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MUSD
Callable		01.07.2026157656603 
9.50%Novartis
Richemont
Swiss Life		60%18MCHF
Callable		01.07.2026157656601 
9.25%Alcon
Givaudan
Sika		60%18MCHF
Callable		01.07.2026157656556 
22.00%Moderna
Novartis
Roche		50%1YCHF
Callable		01.07.2026157656554 
13.00%Galderma
Logitech
Swiss Life		60%18MCHF
Callable		01.07.2026157656609 
15.25%ASML
Nvidia		50%18MCHF
Callable		01.07.2026157656612 
14.00%adidas
Puma		50%18MEUR
Callable		01.07.2026157656614 
16.75%Apple
Tesla		50%18MUSD
Callable		01.07.2026157656616 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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