UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.25%Straumann65%18MCHF12.08.2026158753678 
14.50%Comet Holding65%1YCHF12.08.2026158753680 
18.50%Infineon Technologies50%1YEUR12.08.2026158753682 
10.75%Alphabet65%18MUSD12.08.2026158753684 
12.50%Lonza
VAT		65%1YCHF12.08.2026158753686 
7.75%Adecco
Nestlé
Richemont
Roche		50%1YCHF12.08.2026158753687 
8.00%Alcon
Julius Baer
Lonza
Sonova		60%1YCHF12.08.2026158753698 
7.00%Holcim
Nestlé
Richemont
Roche		50%2YCHF12.08.2026158753692 
13.75%Banco Santander
Société Générale
UniCredit		60%18MEUR12.08.2026158753694 
12.25%Alphabet
Amazon.com
Apple		55%2YUSD12.08.2026158753696 
7.00%Nestlé
Novartis
Roche		65%2YCHF
Autocallable		12.08.2026158753701 
10.75%Novo Nordisk
Roche		60%1YCHF
Autocallable		12.08.2026158753702 
10.25%Logitech
Temenos		50%1YCHF
Autocallable		12.08.2026158753705 
10.00%Holcim
Logitech
Partners Group		55%18MCHF
Autocallable		12.08.2026158753707 
12.50%Barry Callebaut
Julius Baer
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		12.08.2026158751546 
12.25%Adobe Systems
SAP		50%1YCHF
Autocallable		12.08.2026158751547 
16.50%ASML
SAP		50%1YEUR
Autocallable		12.08.2026158751549 
17.75%BHP Billiton
Southern Copper		55%1YUSD
Autocallable		12.08.2026158751551 
5.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MCHF
Callable		12.08.2026158751553 
7.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MEUR
Callable		12.08.2026158751554 
9.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MUSD
Callable		12.08.2026158751557 
9.00%Nestlé
Richemont
Swiss Life		60%18MCHF
Callable		12.08.2026158751559 
9.50%Accelleron
Amrize
Sika		55%18MCHF
Callable		12.08.2026158751561 
11.50%Galderma
Sandoz Group AG
Ypsomed		60%18MCHF
Callable		12.08.2026158751562 
9.50%Accelleron
Amrize
Geberit
Holcim		55%18MCHF
Callable		12.08.2026158751565 
19.75%BASF
Bayer
ThyssenKrupp		55%1YEUR
Callable		12.08.2026158751567 
6.75%Galderma
Roche
Ypsomed		55%1YCHF
Callable		12.08.2026158751570 
9.75%Galderma
Lonza
Sika		60%1YCHF
Callable		12.08.2026158751572 
16.00%ASML
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company		50%18MCHF
Callable		12.08.2026158751575 
16.50%Alphabet
Nvidia		60%18MUSD
Callable		12.08.2026158751577 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.