UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.00%Julius Baer70%18MCHF06.05.2026155702941 
6.00%Alcon70%18MCHF06.05.2026155702942 
7.00%Safran65%18MEUR06.05.2026155702944 
10.25%Qualcomm55%18MUSD06.05.2026155702917 
11.50%Adecco
Holcim
Schindler		60%18MCHF06.05.2026155702945 
8.25%Givaudan
Holcim
Sika		60%1YCHF06.05.2026155702947 
9.00%Helvetia Baloise Holding
Lonza
Straumann
Swiss Life		60%18MCHF06.05.2026155702948 
7.00%Nestlé
Holcim
Zurich Insurance		60%18MCHF06.05.2026155702949 
10.75%Deutsche Telekom
SAP
Siemens		55%2YEUR06.05.2026155702955 
16.00%Barrick Mining
Freeport-McMoRan
Newmont Corporation		50%18MUSD06.05.2026155702918 
8.50%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		06.05.2026155702957 
16.75%ABB
Holcim
Julius Baer
Logitech		70%1YCHF
Autocallable		06.05.2026155702959 
12.75%Givaudan
Richemont
Roche
Swisscom		65%18MCHF
Autocallable		06.05.2026155703454 
9.25%Julius Baer
Partners Group
Swiss Life		55%18MCHF
Autocallable		06.05.2026155703458 
11.00%Logitech
Sika
Swisscom		60%18MCHF
Autocallable		06.05.2026155703460 
15.00%Eli Lilly
Novo Nordisk		60%1YCHF
Autocallable		06.05.2026155703462 
9.25%Novartis
Roche
Straumann		60%18MCHF
Autocallable		06.05.2026155703465 
10.75%Nestlé
Novartis
Partners Group
Roche		60%18MCHF
Autocallable		06.05.2026155703466 
16.00%Bayer
Infineon Technologies		55%1YEUR
Autocallable		06.05.2026155703470 
14.00%Adobe Systems
Apple
Microsoft		55%18MUSD
Autocallable		06.05.2026155702923 
6.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MCHF
Callable		06.05.2026155702961 
8.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MEUR
Callable		06.05.2026155702964 
9.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MUSD
Callable		06.05.2026155702965 
16.00%Barry Callebaut
Julius Baer
Richemont		60%1YCHF
Callable		06.05.2026155702963 
10.25%Galderma
Sandoz Group AG
Sonova		55%18MCHF
Callable		06.05.2026155703468 
15.50%Logitech
Swisscom
Temenos		60%18MCHF
Callable		06.05.2026155703464 
16.50%Alstom
Siemens
Stadler Rail		60%1YCHF
Callable		06.05.2026155703459 
7.75%ABB
Givaudan
Novartis		55%2YCHF
Callable		06.05.2026155703456 
9.25%Hermes
L'Oréal		60%18MEUR
Callable		06.05.2026155702958 
20.25%Crowdstrike
Palantir Technologies		50%1YUSD
Callable		06.05.2026155702922 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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