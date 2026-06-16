UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
6.00%Straumann65%1YCHF17.06.2026157178888 
6.00%Avolta70%1YCHF17.06.2026157178890 
10.75%UniCredit70%1YEUR17.06.2026156610648 
13.75%Barrick Mining60%1YUSD17.06.2026156610649 
6.75%Alcon
Partners Group
Zurich Insurance		55%2YCHF17.06.2026156610652 
9.00%Barry Callebaut
Nestlé
Richemont		50%1YCHF17.06.2026156610654 
8.25%Julius Baer
Lonza
Richemont		60%1YCHF17.06.2026156610655 
6.00%Swiss Life
Swiss Re
Zurich Insurance		65%2YCHF17.06.2026156610658 
10.75%Hermes
Kering
L'Oréal
LVMH		50%2YEUR17.06.2026156610660 
21.00%Netflix
Spotify		75%1YUSD17.06.2026156610662 
7.25%Nestlé
Novartis
Roche		65%2YCHF
Autocallable		17.06.2026156610667 
9.00%ABB
Lonza
Sika		60%18MCHF
Autocallable		17.06.2026156610669 
9.25%Geberit
Kühne + Nagel
Sika		60%18MCHF
Autocallable		17.06.2026156610671 
10.75%Kühne + Nagel
Straumann
Swiss Re		60%18MCHF
Autocallable		17.06.2026156610673 
9.00%Holcim
Kühne + Nagel
Partners Group
Richemont		50%18MCHF
Autocallable		17.06.2026156610675 
6.00%Lonza
Schindler
Sonova		55%18MCHF
Autocallable		17.06.2026156610704 
6.00%Novartis
Roche
SGS		60%2YCHF
Autocallable		17.06.2026156610676 
4.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Callable		17.06.2026156610691 
7.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Callable		17.06.2026156610693 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Callable		17.06.2026156610695 
15.25%Nike
ON Holding		50%18MCHF
Callable		17.06.2026156610698 
6.50%Swiss Life
Swiss Re
UBS		55%2YCHF
Callable		17.06.2026156610700 
23.25%Moderna
Roche		50%1YCHF
Callable		17.06.2026156610707 
10.00%Avolta
VAT		55%1YCHF
Callable		17.06.2026156610703 
22.00%ASML
Infineon Technologies		55%1YEUR
Callable		17.06.2026156610709 
21.25%Nvidia
Oracle		50%1YUSD
Callable		17.06.2026156610711 
16.25%Amazon.com
Tesla		50%18MUSD
Callable		17.06.2026156610713 
9.25%Logitech
Sunrise Communications
Swisscom		55%18MCHF
Callable		17.06.2026156610715 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.