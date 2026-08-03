Wenn bedeutende Weichenstellungen wie die Übergabe des eigenen Unternehmens, die Neuordnung von Immobilienbesitz oder anstehende Kapitalbezüge in eine Phase volatiler Märkte fallen, wird es für vermögende Anlegerinnen und Anleger besonders anspruchsvoll. In solchen Momenten ist der Versuch, die Finanzmärkte vorherzusagen, der falsche Ratgeber. Entscheidend ist vielmehr die strategische Widerstandskraft des Portfolios.

Da negative Realzinsen und eine steigende Staatsverschuldung klassische Sparguthaben schleichend entwerten, muss Vermögen heute aktiv durch Sachwerte geschützt werden.

Bewährte Strategie

«Viele Kundinnen und Kunden sind unsicher, wie sie ihr ausbezahltes Pensionskassenkapital anlegen sollen. Stand vor der Pensionierung der kollektive Vermögensaufbau im Fokus, erlaubt der Ruhestand nun echte Massarbeit: Die Anlagestrategie lässt sich jetzt sehr spezifisch auf die individuellen Lebensverhältnisse und das persönliche Risikoprofil zuschneiden», erklärt Roland Kläger, Leiter Asset Management bei Raiffeisen.

Dieses Zusammenspiel folgt einer bewährten institutionellen Strategie. Schweizer Pensionskassen nutzen die Kombination aus Aktien, Obligationen, Immobilien und Edelmetallen, um Risiken breit zu streuen und solide reale Erträge zu erwirtschaften. Was Grossanlegerinnen und Grossanleger vormachen, lässt sich im Rahmen einer professionellen Begleitung in massgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatpersonen übersetzen. Das Ziel: Eine Struktur, die verschiedene Lebensbereiche synchronisiert und unabhängig von Marktprognosen echte Handlungsfreiheit sichert.

