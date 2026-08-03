Wenn bedeutende Weichenstellungen wie die Übergabe des eigenen Unternehmens, die Neuordnung von Immobilienbesitz oder anstehende Kapitalbezüge in eine Phase volatiler Märkte fallen, wird es für vermögende Anlegerinnen und Anleger besonders anspruchsvoll. In solchen Momenten ist der Versuch, die Finanzmärkte vorherzusagen, der falsche Ratgeber. Entscheidend ist vielmehr die strategische Widerstandskraft des Portfolios.
Da negative Realzinsen und eine steigende Staatsverschuldung klassische Sparguthaben schleichend entwerten, muss Vermögen heute aktiv durch Sachwerte geschützt werden.
Bewährte Strategie
«Viele Kundinnen und Kunden sind unsicher, wie sie ihr ausbezahltes Pensionskassenkapital anlegen sollen. Stand vor der Pensionierung der kollektive Vermögensaufbau im Fokus, erlaubt der Ruhestand nun echte Massarbeit: Die Anlagestrategie lässt sich jetzt sehr spezifisch auf die individuellen Lebensverhältnisse und das persönliche Risikoprofil zuschneiden», erklärt Roland Kläger, Leiter Asset Management bei Raiffeisen.
Dieses Zusammenspiel folgt einer bewährten institutionellen Strategie. Schweizer Pensionskassen nutzen die Kombination aus Aktien, Obligationen, Immobilien und Edelmetallen, um Risiken breit zu streuen und solide reale Erträge zu erwirtschaften. Was Grossanlegerinnen und Grossanleger vormachen, lässt sich im Rahmen einer professionellen Begleitung in massgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatpersonen übersetzen. Das Ziel: Eine Struktur, die verschiedene Lebensbereiche synchronisiert und unabhängig von Marktprognosen echte Handlungsfreiheit sichert.
Erst die Architektur, dann das Mandat
Um diese Stabilität nachhaltig zu verankern, zeigt die Praxis jedoch einen häufigen Fehler: Die strategische Vermögensplanung und die operative Vermögensverwaltung werden fälschlicherweise in einen Topf geworfen. Eine weitsichtige Steuerung trennt diese Disziplinen strikt. Sachwerte gewinnen in diesem Umfeld massiv an Bedeutung – dabei steht nicht kurzfristige Spekulation, sondern der langfristige Werterhalt und eine stabile, breit diversifizierte Vermögensstruktur im Zentrum. Raiffeisen agiert hierbei als Sparringspartnerin auf Augenhöhe, die die Bereiche Vorsorge, Vermögen, Wohnen und Nachlass ganzheitlich orchestriert.
Am Anfang steht immer die Fundamentalanalyse von Zeithorizont und individueller Risikofähigkeit. Erst diese saubere Segmentierung definiert exakt, welche Kapitalanteile als Basisvermögen geschützt bleiben und welcher Teil gezielt an den Finanzmärkten partizipieren kann. Roland Kläger veranschaulicht diese Notwendigkeit: «Eine kluge Strukturierung schafft Handlungsspielraum. Nicht jedes Boot gehört in den Sturm – und jene, die hinausfahren, müssen auch bei schwerem Seegang Kurs halten können.»
Erst wenn dieses Fundament gegossen ist, kommt die Vermögensverwaltung ins Spiel, um das Portfolio innerhalb der definierten Leitplanken aktiv und agil zu steuern. Wer seine Werte so strukturiert, entkommt dem psychologischen Druck des täglichen Kursrauschens.
Mehr Wert mit unserer Vermögensverwaltung
Sorgenfreier Vermögensaufbau braucht eine klare Strategie und konsequente Umsetzung. Mit unserer Vermögensverwaltung wird Ihr Vermögen von Expertinnen und Experten aktiv gesteuert – professionell, diszipliniert und auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet.
Realer Erhalt der Kaufkraft
Bei der Umsetzung schlägt die Stunde des aktiven Asset Managements. Sachwerte bieten für diese Klientel die Möglichkeit, das Vermögen vor Geldentwertung zu schützen und gleichzeitig an der wirtschaftlichen Entwicklung zu partizipieren. Im Zentrum steht dabei der reale Erhalt der Kaufkraft. Wer klug Liquidität vorhält und breit diversifiziert investiert bleibt, sichert sich die nötige Manövrierfähigkeit, um Marktchancen flexibel zu nutzen.
Dabei ist Volatilität an den Märkten kein reines Risiko, sondern die zwingende Voraussetzung für reale Rendite. Wer Marktschwankungen komplett meidet, verzichtet auf den wirksamsten Schutz vor Inflation. Besonders Aktien gehören langfristig zu den wichtigsten Renditetreibern eines Portfolios, sofern sie auf Qualitätsunternehmen setzen. Im modernen Asset Management wird Volatilität nicht gefürchtet, sondern aktiv bewirtschaftet.
«In fast jedem Jahr korrigieren die Aktienmärkte um 10 Prozent und mehr – in diesem Jahr war beispielsweise der Beginn des Iran-Krieges ein solcher Moment. Dann gilt es, taktisch innerhalb der definierten Strategie zu agieren und die Disziplin zu wahren», betont Roland Kläger. Das heisse zum Beispiel, bei Turbulenzen wie im März 2026 die Portfolios immer wieder an die Zielallokationen heranzuführen. So habe das Raiffeisen-Anlagekomitee entschieden, die taktische Quote für den relativ defensiven Schweizer Aktienmarkt zu erhöhen, führt Kläger aus.
Dieses Zusammenspiel aus strategischem Weitblick in der Planung und nüchterner Agilität in der Verwaltung ist der eigentliche Schlüssel zu dauerhaft finanzieller Unabhängigkeit.
Immobilien und Gold als defensives Rückgrat
Als komplementäre Säulen im Portfolio bilden Immobilien und Gold das Fundament der Vermögensarchitektur. Schweizer Immobilien liefern verlässliche Erträge, während Gold als Sicherheitsbaustein bei geopolitischen oder inflationären Krisen schützt.
Da vermögende Anlegerinnen und Anleger oft bereits privat in Immobilien investiert sind, kommt es im Depot auf die präzise Dosierung an – auch, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Im aktuellen Marktumfeld des zweiten Halbjahrs 2026 agiert Raiffeisen mit insgesamt 14 Prozent in Gold und Immobilien taktisch leicht übergewichtet, um für die nötige Balance zu sorgen.
Erfolgreich anlegen bedeutet, das Portfolio so diszipliniert auszurichten, dass es seinen strategischen Auftrag erfüllt – völlig unabhängig von kurzfristigen Marktentwicklungen.
Weiterführende Analysen und konkrete Allokationsstrategien finden sich im aktuellen «Anlageguide spezial» von Raiffeisen.
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