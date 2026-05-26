Die Krypto-Analysefirma K33 testete dabei, ob die Nähe zu einem solchen Preisniveau tendenziell Kapitalabflüsse auslöst. Statistisch betrachtet ist dies tatsächlich der Fall. Wenn Bitcoin nahe dem Preis gehandelt wird, den die meisten ETF-Anleger dafür bezahlt haben, steigt die Wahrscheinlichkeit eines starken Abflusstages auf über 10 Prozent - im Vergleich zu nur 3 Prozent, wenn die Preise deutlich höher liegen. Das heisst: Je näher die Preise dem Einstandskurs kommen, desto mehr Anleger verkaufen ihre Positionen.