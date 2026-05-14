Der Spot-Handel auf E*Trade ist nur einer der Schritte, mit denen Morgan Stanley im vergangenen Jahr oder etwas darüber hinaus in den Krypto-Bereich vorgedrungen ist. Im vergangenen Monat brachte die Bank einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds auf den Markt - als erste Wall-Street-Bank - und machte ihn zum günstigsten Fonds der Kategorie. Zudem sind Ether- und Solana-ETFs in Vorbereitung. Im Februar beantragte Morgan Stanley ausserdem eine nationale Trust-Bank-Lizenz, um digitale Vermögenswerte auch verwahren zu können.