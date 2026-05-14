Die Wall-Street-Bank Morgan Stanley verlangt von Kunden 50 Basispunkte auf den Dollarwert jeder Krypto-Transaktion. Damit unterbietet sie Coinbase Global, die grösste Krypto-Börse in den USA, sowie Robinhood und Charles Schwab. Das Angebot läuft derzeit als Pilotprojekt. Alle 8,6 Millionen E*Trade-Kunden sollen noch in diesem Jahr Zugang erhalten.
Mit diesem Schritt will Morgan Stanley Marktanteile in einer Anlageklasse gewinnen, die Banken bis vor Kurzem praktisch verschlossen war. Das Institut setzt darauf, dass traditionelle Finanzwelt und sogenannte dezentralisierte Finanzwelt (DeFi) zusammenwachsen. Dafür baut Morgan Stanley in seinen Geschäftsbereichen Krypto-Angebote aus, um Kunden anzuziehen, die bisher anderswo handeln mussten.
«Das ist viel mehr als nur der Handel mit Kryptowährungen zu einem günstigeren Preis», sagte Jed Finn, Leiter der Vermögensverwaltung von Morgan Stanley, im Bloomberg-Interview. «In gewisser Weise besteht die Strategie darin, die Disintermediäre zu disintermediieren.»
Nach Jahren intensiver regulatorischer Kontrolle läutete die zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump eine neue Ära für die Digital-Asset-Branche ein. Im Wahlkampf versprach er, die USA zur «Krypto-Hauptstadt der Welt» zu machen. Das erstreckte sich auch auf Banken, die bis vor Kurzem regulatorischen Massnahmen unterlagen, die sie von grösseren Aktivitäten in dem Bereich abhielten.
Bei Morgan Stanley liefen die Diskussionen über eine Ausweitung des Krypto-Geschäfts seit Jahren mal stärker, mal schwächer. Versuche, verschiedene Angebote aufzubauen, stiessen zeitweise auf Kurseinbrüche, die das Kundeninteresse dämpften, sowie auf regulatorischen Widerstand.
Nach Trumps Sieg bei der Wahl 2024 gewannen die Gespräche über eine Expansion in dem Bereich erneut an Schwung. Führungskräfte beschlossen, Spot-Handel auf E*Trade anzubieten, und begannen im vergangenen Jahr mit der Planung. Im September kündigte Morgan Stanley eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastrukturanbieter Zerohash an, um Kunden den Handel mit beliebten Coins zu ermöglichen, zunächst mit Bitcoin, Ether und Solana.
Der Spot-Handel auf E*Trade ist nur einer der Schritte, mit denen Morgan Stanley im vergangenen Jahr oder etwas darüber hinaus in den Krypto-Bereich vorgedrungen ist. Im vergangenen Monat brachte die Bank einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds auf den Markt - als erste Wall-Street-Bank - und machte ihn zum günstigsten Fonds der Kategorie. Zudem sind Ether- und Solana-ETFs in Vorbereitung. Im Februar beantragte Morgan Stanley ausserdem eine nationale Trust-Bank-Lizenz, um digitale Vermögenswerte auch verwahren zu können.
Führungskräfte bereiten ein Angebot vor, mit dem Kunden Krypto in Anteile börsengehandelter Produkte umwandeln können,ohne die Vermögenswerte zuvor verkaufen zu müssen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, die anonym bleiben wollten. Morgan Stanley plane, institutionellen Kunden in der zweiten Jahreshälfte den Handel mit tokenisierten Aktien zu ermöglichen.
(Bloomberg)