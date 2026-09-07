Angetrieben wurden die Kurse in Asien vor allem von Halbleiterwerten, die der starken Entwicklung an der Wall Street folgten. Zu den Gewinnern in ‌Japan zählten die Chipausrüster Advantest und Tokyo Electron, die um jeweils mehr als vier Prozent nach oben ‌sprangen. Der Speicherhersteller Kioxia gewann 6,8 Prozent. «Da US-Finanzminister Scott Bessent anscheinend die ​Anleiherenditen dämpft und den Fall des Yen stoppt, ist die Volatilität am Markt gesunken», sagte Mamoru Shimode, Chefstratege bei Resona Asset Management. «Das hat es Aktienanlegern erleichtert, in den Risk-on-Modus zu wechseln.» Zu den Verlierern gehörten hingegen japanische Banken wie die Mitsubishi UFJ Financial Group, die mehr als ein Prozent abgaben, sowie Sony mit einem Minus von zwei Prozent.