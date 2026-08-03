In China trübten schwache Konjunkturdaten die Stimmung der Anleger zusätzlich. Der von S&P Global ermittelte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli auf 50,9 Punkte von 51,7 im Vormonat und verfehlte damit die Analystenprognose von 51,5 Zählern. Das Wachstum der ​Fabriken verlangsamte sich somit auf den tiefsten Stand seit vier Monaten, was die Sorgen über eine flaue Binnennachfrage ​verstärkt. Die politische Führung in Peking hatte Ende Juli zugesagt, die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. ​Anstatt jedoch neue, gross angelegte Konjunkturpakete aufzulegen, sollen lediglich die bereits budgetierten Infrastrukturausgaben für den Rest des Jahres beschleunigt werden, was den Börsen kaum neuen Auftrieb gab.