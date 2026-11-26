08:05
Am breiten Markt verbessern sich AMS Osram (+8,4 Prozent), Comet (+3,6 Prozent), Huber+Suhner (+3,7 Prozent), Inficon (+3,6 Prozent) und VAT (+4,3 Prozent) überdurchschnittlich stark.
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07:55
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Swisscom: JPMorgan erhöht auf 580 (535) Fr. - Underweight
- Sunrise: JPMorgan senkt auf 37 (38) Fr. - Underweight
- Zurich: Octavian erhöht auf 710 (686) Fr. - Buy
- Swissquote: Deutsche Bank senkt auf 51 (59) Fr. - Buy
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07:40
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatten ein erneuter Ausverkauf bei Technologieaktien und neue US-Zölle die Börsen belastet. Der Dax hatte 1,3 Prozent auf 24'702,13 Zähler verloren und war damit wieder unter die psychologisch wichtige 25'000-Punkte-Marke gerutscht.
Am Donnerstag blicken die Anleger auf Zinsen und Politik. Die Europäische Zentralbank (EZB) legt das Protokoll der jüngsten Zinssitzung vor. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf einem Sondergipfel in Brüssel über den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034.
Bei den Konjunkturdaten steht der GfK-Konsumklimaindex für Dezember an. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlicht sein Konjunkturbarometer für November.
Auf der Unternehmensseite lädt Rheinmetall zu seinem Kapitalmarkttag. Zudem wird das Ergebnis der Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie erwartet.
Die US-Börsen bleiben wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 1,5 Prozent höher bei 14'893 Punkten.
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06:00
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04:30
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag trotz der Ankündigung neuer US-Zölle eine überraschende Erholung hingelegt. Die japanische Börse in Tokio tendierte fester: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 1,5 Prozent auf 57'836,22 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 3771,20 Zählern.
In China blieben die Märkte dagegen unauffällig. Die Börse Shanghai blieb mit 3475,46 Stellen fast unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3899,01 Punkten.
Für Erleichterung sorgten die jüngsten Zollpläne des US-Präsidialamtes für 14 wichtige Handelspartner, darunter China und Japan. Da die neuen Abgaben nicht auf die bereits im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden und wohl erst im Frühjahr in Kraft treten, fiel die Reaktion an den Handelsplätzen gelassen aus.
«Die makroökonomischen Auswirkungen dieser Erhöhung dürften bescheiden sein, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Untersuchungen lange im Voraus angekündigt wurden», erklärten die Analysten von JPMorgan. Die US-Regierung habe sich sensibel für Marktstörungen gezeigt, was die Härte künftiger Zollerhöhungen begrenzen dürfte.
In Japan griffen zudem Schnäppchenjäger bei den zuletzt stark gebeutelten Technologiewerten zu. Sorgen über einen möglichen Dämpfer für den Ausbau der KI-Infrastruktur nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatten die Kurse zuvor gedrückt.
Zu den grössten Gewinnern zählten nun der Chipentwickler Kioxia Holdings mit einem Kurssprung von 12,1 Prozent sowie der Technologieinvestor SoftBank Group, dessen Papiere um mehr als zehn Prozent anzogen. Auch der Chipanlagenbauer Advantest gewann 6,3 Prozent. Wataru Akiyama, Stratege bei Nomura Securities, mahnte jedoch zur Vorsicht: «Die Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-bezogenen Investitionen sind noch nicht ausgeräumt.»
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03:35
Im asiatischen Devisenhandel wurde die jüngste Stärke der US-Währung durch sinkende Renditen amerikanischer Staatsanleihen etwas gebremst. Der Dollar gewann geringfügig auf 159,18 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6638 Yuan nach. Gefragt war der Schweizer Franken als sicherer Hafen: Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,8320 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0958 Dollar und zog leicht auf 0,9117 Franken an.
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02:30
Am Rohstoffmarkt sorgten geopolitische Spannungen für Preisauftrieb. Nachdem die jemenitischen Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben die grösste Ölraffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hatten, wuchsen die Sorgen vor unerwarteten Angebotsausfällen im Nahen Osten. In der Folge verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 95,21 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent fester bei 84,34 Dollar.
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01:00
Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25'000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.
Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26'046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.
Die zahlreichen US-Konjunkturdaten an diesem Tag bewegten nicht allzu sehr. Sie untermauerten alles in allem den Status quo einer hartnäckigen Inflation bei zugleich robustem Wachstum.
«Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember hatten die Märkte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist», erinnerte Marktanalyst Adam Vettese von der Investmentplattform Etoro. Daran änderten die aktuellen Daten wenig. «Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern, und die etwas höhere PCE-Kernrate spricht eher für straffere Zügel.»
Mit Blick auf den Tech-Sektor gab Schwergewicht Nvidia erneut nach und zog dabei zahlreiche weitere Chip-Aktien wie Sandisk oder Micron mit nach unten. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag verlor das Nvidia-Papier weitere 3,9 Prozent auf 149,30 Dollar. Am Freitag war es mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen.
Der Anteilsschein des Börsenneulings Anthropic, der im Handelsverlauf zeitweise unter 74 Dollar gefallen war, schloss 1,1 Prozent höher auf 82,79 Dollar. Vom Höhenflug des ersten Handelstags ist aber nichts mehr übrig. Am Tag des Börsengangs am vergangenen Donnerstag waren die Anteile der KI-Plattform, die zu 83 Dollar ausgegeben worden waren, noch auf etwas mehr als 115 Dollar nach oben geschossen.
Auch der Dell-Aktie gelang nach einem kräftigen Tagesminus der Schwenk ins Plus. Für sie ging es um 0,6 Prozent aufwärts. Der Tech-Konzern hatte nach starken Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.
Ein Plus von 4,4 Prozent verzeichnete das Papier von Deere & Co . Anleger setzen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Landmaschinenherstellers auf eine Trendwende im Agrarbereich im kommenden Jahr und auch auf die dynamisch wachsende Bausparte des Konzerns.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)