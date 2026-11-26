Im asiatischen ​Devisenhandel wurde die jüngste Stärke der US-Währung durch sinkende Renditen amerikanischer Staatsanleihen etwas gebremst. Der Dollar gewann geringfügig auf 159,18 Yen und gab 0,2 Prozent auf ‌6,6638 Yuan nach. Gefragt war der Schweizer Franken als sicherer Hafen: Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,8320 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0958 Dollar und zog leicht auf 0,9117 Franken an.