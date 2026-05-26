Nach der jüngsten Rally, die den Nikkei am Vortag noch auf ein Rekordhoch getrieben hatte, nahmen viele ​Investoren zudem Gewinne mit. Zu den Verlierern zählten vor allem schwergewichtige Chipwerte: Die Papiere von Advantest und ​Tokyo Electron fielen um 5,0 beziehungsweise 2,26 Prozent. Auch der Speicherhersteller ​Kioxia rutschte um 5,45 Prozent ab, während der Glasfaserkabel-Produzent Fujikura 3,7 Prozent verlor. Gegen den Trend stiegen die Aktien der SoftBank Group um 7,36 ‌Prozent und stützten den Leitindex. Gefragt waren auch Schwermaschinenbauer wie Kawasaki Heavy Industries und IHI, die jeweils um fast acht Prozent zulegten.