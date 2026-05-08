Neue gegenseitige Angriffe zwischen ‌den USA und dem Iran haben am Donnerstag Zweifel an der seit einem Monat ‌geltenden Waffenruhe in der Region geschürt und den Preis für ​Nordsee-Öl auf über 100 Dollar getrieben. «Trotz der anhaltenden Feindseligkeiten und der nach wie vor hohen Ölpreise preisen die Märkte eine begrenzte Dauer ein», erklärte Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Markets. Dennoch spüren japanische Unternehmen den Gegenwind: Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fiel im April auf ein Elf-Monats-Tief. Die Stimmung werde durch die anhaltende Unsicherheit über den Krieg, mögliche Preiserhöhungen und eine schwächere ‌Nachfrage gedämpft, sagte S&P-Ökonomin Annabel Fiddes.