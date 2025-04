Zumindest an der Spitze bleibt vorerst alles beim Alten – so viel lässt sich schon mal vorwegnehmen. Obwohl die Aktien von Nestlé seit Januar nurmehr mit knapp 14 Prozent im Plus liegen, klammert sich der Nahrungsmittelmulti aus Vevey an der Tabellenspitze fest. Das Schwergewicht gilt in Krisenzeiten als «Fels in der Brandung» und profitiert deshalb von Safe-Haven-Käufen. Auf dem zweiten Rang folgen etwas abgeschlagen die Valoren von Swiss Life (+5 Prozent). Gemeinsam mit Swiss Re (+4 Prozent), Zurich Insurance (+3 Prozent), Geberit (+2 Prozent) und Swisscom (+0,4 Prozent) weist nurmehr eine Handvoll Aktien aus dem besagten Börsenbarometer überhaupt eine positive Kursbilanz in diesem Jahr auf.