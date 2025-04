Apropos UBS: Mitte April ging bei diesen Aktien die Dividende ab. Zur Auszahlung kamen 90 Cents je Stück, was zu diesem Zeitpunkt in etwa 73 Rappen entsprach. Noch Anfang Januar wären es fast 10 Rappen mehr gewesen. Es ist dies die Kehrseite des Bilanzierens in Dollar. Die Freude der Aktionärinnen und Aktionäre hierüber dürfte sich wohl in Grenzen halten und die Kritik an der Auszahlung der Dividende in Dollar so schnell wohl nicht verstummen.