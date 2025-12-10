09:20
Am Mittwoch gibt eine neue Einschätzung des Vermögensverwalters BNP Schwung. Der zuständige Analyst erhöht das Rating auf Outperform von Underperform und zieht das Kursziel auf 110 von 90 Franken hoch.
09:05
08:25
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Novartis: HSBC ist für Reduce bis 89 (84) Fr.
- Roche: HSBC erhöht auf 365 (320) Fr. mit Buy.
- Straumann: BNP Paribas geht auf Outperform (Underperform) bis 110 (90) Fr.
- VAT Group: Citigroup erhöht auf 460 (400) Fr. mit Buy.
- Ypsomed: Aktie für Stifel ein Kauf bis 405 (415) Fr.
- Zehnder: UBS startet mit Buy bis 91 Fr.
- Belimo: Morgan Stanley hat die Anlageempfehlung erhöht auf Gleichgewichten von zuvor Untergewichten
- Holcim: Morgan Stanley hat die Anlageempfehlung gesenkt auf Gleichgewichten von zuvor Übergewichten - 80 Fr.
- Kühne+Nagel: BofA Global Research hat die Anlageempfehlung erhöht auf Neutral.
- Straumann: Exane BNP erhöht auf Outperform (UP) - Ziel 110 (90) Fr.
08:05
Der SMI steht im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,24 Prozent höher. Fast alle Titel des Leitindex fallen, insbesondere Holcim (-0,97 Prozent). Einzige Gewinnerin ist Amrize (+1,76 Prozent).
07:30
Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent höher bei 24'163 Punkten geschlossen.
Einen Tag vor der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeigten sich die Anleger in Frankfurt vorsichtig optimistisch. Die anderen Börsen dies- und jenseits des Atlantiks fanden keine gemeinsame Richtung.
Eine Senkung des Leitzinses der Fed um einen viertel Prozentpunkt gilt am Finanzmarkt als ausgemacht. Die Entscheidung steht jedoch im Spannungsfeld zwischen dem politischen Druck von Präsident Donald Trump und der Sorge vor einer hartnäckigen Inflation.
Daher warten Anleger auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinsentscheidung, die laut Experten auf eine vorsichtigere Geldpolitik im kommenden Jahr hindeuten könnten.
Auf der Unternehmensseite legt der Verband der Chemischen Industrie (VCI) auf seiner Jahrespressekonferenz seine Prognose für das kommende Jahr vor. Angesichts der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten dürften die Aussichten für die Branche pessimistisch ausfallen.
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,34 Prozent tiefer bei 12'893 Punkten.
Die US-Notenbank Fed dürfte am Mittwoch auf ihrer Sitzung eine weitere Zinssenkung beschliessen. Eine Senkung des Leitzinses um einen viertel Prozentpunkt - wie im September und Oktober - auf die Spanne von dann 3,5 bis 3,75 Prozent gilt am Finanzmarkt als ausgemacht.
Die Entscheidung steht im Spannungsfeld zwischen dem politischen Druck von Präsident Donald Trump und der Sorge vor einer hartnäckigen Inflation.
06:15
05:15
Anleger haben sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückgehalten. Die asiatischen Börsen tendierten schwächer. Anleger befürchten, dass die Fed zwar die Zinsen senken, aber gleichzeitig signalisieren könnte, dass weitere Schritte vorerst ausbleiben.
Zudem standen vor den Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen die hohen Bewertungen im KI-Sektor auf dem Prüfstand.
In Tokio gab der Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 50'483 Punkte nach. Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3882 Stellen.
04:20
Im Devisenhandel stand der japanische Yen im Fokus. Nach einer deutlichen Abwertung in der Nacht gab der Dollar im asiatischen Handel etwas nach und verlor 0,2 Prozent auf 156,58 Yen. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 7,0620 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8060 Franken vor. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1626 Dollar.
02:30
Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47'560 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6840 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25'669 Punkte.
Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht.
«Die eigentliche Frage ist, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht», schrieb Marktanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er selbst hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird.
Die Aktien der US-Grossbank JPMorgan gerieten nach Äusserungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck. Marianne Lake sagte auf einer Konferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine.
Die Papiere von CVS Health stiegen um 2,2 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.
Für die Titel von Autozone ging es um 7,2 Prozent in die Tiefe. Umsatz und Gewinn des Autoteilehändlers für das erste Geschäftsquartal hatten die Konsensschätzungen verfehlt.
Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 7,3 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen.
