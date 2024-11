In einer mehrseitigen Unternehmensstudie nimmt nun auch Analyst Robert Grindle von der Deutschen Bank die Erstabdeckung mit «Buy» und sogar einem Kursziel von 65 Franken auf. Seines Erachtens besteht ein Ungleichgewicht zwischen den in New York gehandelten Titeln und den hiesigen. Es geht davon aus, dass sich dieses Ungleichgewicht über die Zeit abbaut, was bei den in der Schweiz gehandelten Aktien zu steigenden Kursen führen sollte.