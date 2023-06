Kürzlich schrieb ich, dass der Hype rund um die jüngsten Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz ("GenAI") viel Geld aus anderen Weltregionen an die New Yorker Börse zieht und dort bindet. Die Strategen der Bank of America unterlegen diese Entwicklung nun mit geradezu beeindruckendem Zahlenmaterial: In den vergangenen drei Wochen flossen den auf amerikanische Aktien setzenden Fonds unter dem Strich 38 Milliarden Dollar zu.