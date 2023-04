In den letzten Tagen war bei uns am Schweizer Aktienmarkt ganz schön was los. Am Montag gehörte die mediale Bühne einmal mehr ganz der Credit Suisse. Faustdick kam es insbesondere aber der Dienstag. Neben ABB und der UBS legten an diesem Morgen aus dem Swiss Market Index (SMI) auch die beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis Kennzahlen zum ersten Quartal vor. Ausserdem trugen Kühne+Nagel, Gurit und Idorsia das ihre zur Zahlenflut bei – was bei den betroffenen Aktien teils für starke Kursausschläge sorgte. Von Dienstag auf Mittwoch meldeten sich dann auch noch Temenos und Roche zu Wort.