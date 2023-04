Nachdem sich Xlife Sciences für knapp 3 Millionen Franken von einem Drittel des an Laxxon Medical gehaltenen Pakets trennen konnte, richtet er sich in einem weiteren Kommentar an seine Anlagekundschaft. Der Verkaufspreis bewerte die Firmenbeteiligung mit nahezu dem Vierfachen dessen, mit der sie in sein Bewertungsmodell einfliesse, so schreibt Jelovcan. Umso mehr fühlt er sich dadurch in seiner Kaufempfehlung sowie in seinem weit über den momentanen Notierungen liegenden Kursziel bestärkt. Seinen Berechnungen zufolge sind die Aktien der Risikokapitalgeberin für weniger als 50 Prozent des anteilmässigen Eigenkapitals und mit einem ziemlichen Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert der insgesamt 26 Firmenbeteiligungen zu haben.