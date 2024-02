Das ändert allerdings nichts daran, dass das hiesige Börsengeschehen von verwirrenden, ja teils sogar von widersprüchlichen Stimmen begleitet wurde. So hiess es beispielsweise erst, dass an den Aktienmärkten momentan viel Geld an der Seitenlinie verharren würde und Teile davon nur darauf warteten, in Aktien zu fliessen. Dabei verwies man auf Erhebungen der Bank of America, wonach momentan nicht weniger als 6000 Milliarden Dollar in Geldmarktfonds (zwischen-)parkiert sind.