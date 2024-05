In einem mir vorliegenden Schreiben sucht nun auch Petrus Advisers die Öffentlichkeit. Adressiert ist es an den Verwaltungsrat, an den neuen Temenos-Chef Jean-Pierre Brulard sowie an dessen Finanzchef "Takis" Spiliopoulos. Dass dieses Schreiben auch an die Finanzmedien weitergereicht wurde, überrascht mich nicht. Es macht ganz den Anschein, als wolle der Finanzinvestor damit öffentlich Druck auf das Unternehmen aufbauen. Im Zentrum steht die Forderung nach einem mindestens 250 Millionen Franken schweren Aktienrückkaufprogramm.