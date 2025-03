Das ist nicht gerade das, was man am Hauptsitz von Givaudan gerne hören dürfte. Und auch in Börsenkreisen scheint man mittlerweile hellhörig geworden zu sein. Bisher profitierten die Genfer ja bekanntlich davon, dass grosse Verbrauchsgüterhersteller die Produktion von Zusatzstoffen an Drittanbieter auslagerten. Nicht auszudenken, was das bedeuten würde, sollten die Pläne des Unilever-Chefs branchenweit Nachahmer finden.