Treten an Ort – passender als mit dieser müden Floskel liessen sich die letzten Tage am Schweizer Aktienmarkt kaum umschreiben. Am Swiss Market Index (SMI) gemessen notiert er noch immer in etwa dort, wo dieser am Gründonnerstag ins lange Osterwochenende ging. Auch dass sich das renommierte Börsenbarometer dabei in einem engen Handelsband von weniger als 100 Punkten bewegte, spricht Bände – genauso wie die für diese Jahreszeit eher dünnen Umsätze. Selbst die mit Spannung erwarteten US-Konsumentenpreise liessen letztere am Mittwochnachmittag nur mal eben kurz anziehen. Die US-Produzentenpreise tags erwiesen sich gar als ein Nullsummenspiel.