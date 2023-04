Versicherungsanalyst Will Hardcastle von der UBS liess in den vergangenen Wochen und Monaten keine Gelegenheit aus, um die Aktien von Zurich Insurance in Kommentaren in Schutz zu nehmen. Ganz uneigennützig ist das nicht, hatte er die dividendenstarken Valoren zuvor doch sogar als "ein Kauf aus Überzeugung" angepriesen. Eigentlich sieht das Bewertungssystem der Grossbank so etwas gar nicht vor.