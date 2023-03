Aus Sicht der UBS erinnert die Credit-Suisse-Übernahme an eine der Wundertüten, die es am Kiosk zu kaufen gibt. Gut möglich, dass sich die Zwangsheirat als Glücksgriff erweist und irgendwann sogar Milliardengewinne winken. Doch es könnte alles auch ganz anders kommen – wobei ab einem gewissen Punkt die Garantie des Bundes zum Tragen käme. Im Wissen, dass die UBS in den letzten beiden Jahren jeweils einen Vorsteuergewinn in Höhe von mehr als 9 Milliarden Dollar erwirtschaftete, fehlt mir persönlich der Glaube an ein verlustreiches laufendes Jahr. Ein solches erscheint mir höchstens dann denkbar, sollte sich die Grossbank bewusst zu so etwas wie einem "Kitchen Sinking" entscheiden.