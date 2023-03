Schweizer Aktien: Zweistellige Kursverwerfungen sind beinahe an der Tagesordnung

Angesichts der Diskussionen in Wirtschaft und Politik – weit über die Landesgrenzen hinaus – kommt mir das beinahe so vor, als seien der Bundesrat, die SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht gemeinsam in einen Ameisenhaufen getreten. Was in der Natur gilt, gilt auch für die Börse: Es wird dauern, bis sich die Dinge etwas beruhigen.