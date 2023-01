Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die in New York gehandelten Fonds auf europäische Aktien einen so geringen Abfluss von Geldern zu beklagen haben wie schon lange nicht mehr. Wie Erhebungen der Bank of America zeigen, wurden zwar auch vergangene Woche unter dem Strich wieder Gelder abgezogen – und das nun schon 47 Wochen in Folge. Mit 45 Millionen Dollar waren es jedoch so wenig wie noch nie in dieser Zeit. Zur Erinnerung: Im letzten Jahr verzeichneten die in New York gehandelten Fonds auf europäische Aktien einen Nettoabfluss in Höhe von insgesamt 107 Milliarden Dollar. Umso mehr geben die jüngsten Erhebungen Grund zur Zuversicht...