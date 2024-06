Ich möchte insbesondere die beiden Empfehlungen aus dem amerikanischen Raum relativieren. Bei der Citigroup räumt man den Schweizer Aktien im europäischen Vergleich zwar eine überdurchschnittliche Gewichtung ein. Erst kürzlich stufte die Grossbank die europäischen Aktienmärkte allerdings von "Overweight" auf "Neutral" herunter. Letzteres lässt auf wenig Überzeugung der Amerikaner schliessen. Und bei der Bank of America wähnt man den Schweizer Aktienmarkt bereits seit mehr als zwei Jahren in der Favoritenrolle. In etwa gleich lange warnen die Strategen um ihren Chefdenker Sebastian Rädler vor einer Börsenkorrektur in Europa im Umfang von 15 Prozent. Eine solche würde vermutlich auch hierzulande tiefe Spuren in der Kursentwicklung hinterlassen...