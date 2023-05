Neben diesen und weiteren zahlenbedingten Kurskapriolen gab es in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten vielerlei Merkwürdigkeiten zu bestaunen. Am gestrigen Donnerstag etwa berichtete ich im Insider-Briefing von einer millionenschweren Derivat-Spekulation. In New York hatte sich kurz zuvor ein nicht namentlich bekannter Marktakteur für 5 Millionen Dollar weit aus dem Geld liegende Call-Optionen auf die Volatilität des dortigen S&P 500 Index angelacht. Beobachter sehen darin eine ziemlich gewagte Wette auf Börsenturbulenzen – ganz nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Ich persönlich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es sich um eine gar exzentrische Absicherungstransaktion handelt. Wie gemunkelt wird, ist es nicht die erste etwas verrückte Derivat-Spekulation des besagten Marktakteurs...